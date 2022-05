Explorons la malle ! Maison de la consommation et de l’environnement Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Explorons la malle ! Maison de la consommation et de l’environnement, 25 janvier 2021 14:00, Rennes. Lundi 25 janvier 2021, 14h00 Sur place sur inscription nadege.gatheron@mce-info.org Bretagne vivante, la Maison de la consommation et de l’environnement et Vert le Jardin vous invitent à un atelier de présentation et découverte de la malle « Ensemble, jardinons au naturel ». Bretagne vivante, la Maison de la consommation et de l’environnement et Vert le Jardin vous invitent à un atelier de présentation et découverte de la malle « Ensemble, jardinons au naturel ». INFOS PRATIQUES

Inscriptions obligatoires auprès de Nadège Gatheron (Mce) à nadege.gatheron@mce-info.org

>> Où ? A la Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 boulevard Magenta à Rennes (35), à 5 min à pieds de la gare, accès en train ou en métro depuis un parking relais.

>> Quand ? lundi 25 janvier 2020, de 14h30 à 17h

D’autres ateliers sont proposés jusqu’en juin 2021, aux mêmes horaires : mardi 23 février, mercredi 31 mars, jeudi 29 avril, vendredi 28 mai UN OUTIL PEDAGOGIQUE COMPLET SUR LE JARDINAGE AU NATUREL

La malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel » a été créée en 2018. Elle est issue d’un travail collaboratif de la Mce, Bretagne vivante, Vert le jardin, Eau et rivières de Bretagne et CoBen.

Cette malle a été enrichie de nouvelles activités. Elle est composée de trois modules, empruntables ensemble ou séparément. https://www.mce-info.org/malle-pedagogique-ensemble-jardinons-au-naturel-des-ateliers-de-decouverte/

https://www.facebook.com/events/732386987391188

