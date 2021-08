Rennes Librairie Forum du Livre Ille-et-Vilaine, Rennes Rentrée Littéraire 2021 : Présentation de nos pépites et coups de coeur Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rentrée Littéraire 2021 : Présentation de nos pépites et coups de coeur Librairie Forum du Livre, 23 septembre 2021 18:00, Rennes. Jeudi 23 septembre, 18h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/24064/ Nous serons heureux de vous accueillir dans notre librairie pour vous présenter cette belle rentrée littéraire 2021 le Jeudi 23 Septembre dans notre café littéraire Parce que défendre des textes et les transmettre, parce que les livres que nous avons aimés nous touchent encore plus lorsque nous le partageons, nous serons heureux de vous accueillir dans notre librairie pour vous présenter cette belle rentrée 2021 le Jeudi 23 Septembre dans notre café littéraire et les titres qui ont retenu notre attention et qui figurent à notre catalogue de rentrée littéraire. La présentation sera faite par Virginie et François-Régis.

Celle-ci aura lieu le Jeudi 23 Septembre à 18h00 au café littéraire du Forum du Livre

L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 23 septembre – 18h00 à 20h00

