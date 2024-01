Notes sur l’exposition et ses acteurs Librairie Comment dire (Rennes, Ille et Vilaine) Rennes, mardi 16 janvier 2024.

En la présence de Jean-Marc POINSOT

Mardi 16 janvier 2024

à 18H30

à la librairie Comment dire

5 rue Jules Simon – 35000 Rennes

Entrée libre

Nous vous invitons à nous rejoindre à l’occasion de la parution de :

Notes sur l’exposition et ses acteurs

en la présence de l’auteur Jean-Marc Poinsot et de Jean-Marc Huitorel, critique d’art

Discussion introduite par Marie Tchernia-Blanchard, directrice des Archives de la critique d’art et Sylvie Mokhtari, rédactrice en chef de la revue CRITIQUE D’ART

Evénement organisé par la librairie Comment dire en partenariat avec les Archives de la critique d’art dans le cadre de la 15e édition de Critique sur le pouce

Jean-Marc Poinsot, après des débuts comme critique d’art et commissaire d’exposition à Paris, a été professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2. Parallèlement, il a mis en place le FRAC Bretagne dès 1980, collaboré régulièrement avec la Biennale de Paris, le CAPC/Musée d’art contemporain de Bordeaux. Il a fondé à l’université l’un des premiers enseignements en Europe sur les métiers de l’exposition puis créé avec l’AICA les Archives de la critique d’art et leur revue d’édition CRITIQUE D’ART. A travers elle, il s’intéresse à la mondialisation et au postcolonialisme qu’il ouvrira comme thème de recherche à l’INHA et objet d’une collection avec l’AICA : « Art Critics of the World ».

Notes sur l’exposition et ses acteurs est publié par les Editions Hermann

ISBN : 9791037031204 – 27 euros

