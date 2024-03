Gala de clôture Dinard Comedy Festival Palais des Arts et du Festival Dinard, mardi 30 avril 2024.

Pour finir en beauté cette 25e édition, nous avons voulu une soirée festive et sous le signe de la déconne. Alors, quoi de plus normal que de demander à Cécile GIROUD et Yann STOTZ de nous concocter une soirée spéciale où on leur laisse carte blanche pour inviter qui y veulent sur scène.

A l’heure actuelle, ils sont toujours en préparation de cette soirée d’anthologie mais on peut déjà vous dire qu’il y aura sur scène un piano, une guitare et des gens biens. On vous annoncera très prochainement les invité-e-s !

Le spectacle sera précédé de la remise des violets 2023.

mardi 30 Avril 20H15

Palais des Arts et du Festival .

Début : 2024-04-30 20:15:00

fin : 2024-04-30

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

