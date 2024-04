Bartleby, l’être au rebut Le Diapason – Université de Rennes Rennes, lundi 29 avril 2024.

Bartleby, l’être au rebut Une pièce de théâtre par l’association Le Pilli-Collectif Lundi 29 avril, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes

Début : 2024-04-29T20:30:00+02:00 – 2024-04-29T22:00:00+02:00

Une pièce de théâtre par l’association Le Pilli-Collectif

Dans des bureaux où la répartition du travail est parfaitement organisé, un nouvel employé, Bartleby, vient bouleverser l’ordre établi. Face à la frénésie et à l’exigence de la production, il oppose cette unique formule répétée en boucle : “Je préfèrerais ne pas”. Il s’érige alors peu à peu comme un obstacle infranchissable. Figure de la résistance passive, son refus et son immobilité se heurte au fonctionnement d’un système puissant et soigneusement orchestré. Univers burlesque et coloré, le spectacle reprend la nouvelle de Melville pour explorer la violence contenue dans les rapports du monde du travail, en la poussant jusqu’à l’absurde.

Texte : Adaptation de la nouvelle Bartleby, The Scrivener de Herman Melville

// Mise en scène : Julie Flippe // Avec : Julia Le Baron, Neve Brossard, Julie Flippe, Maëliss Lesage, Melissandre Lesne, Lisa Loyer Marsac, Suzon Mézière et Aourell Planchin // Création sonore : Lina Shimano Bardaï // Scénographie et accessoires : Elodie Chapillon et Lina Shimano Bardaï // Régie : Azélis Le Rohellec // Collaboration artistique : Virgil Benoist, Aziliz Bucas, Patros Esho, Max Lochon et Azélis Le Rohellec // Crédit photo : Maëliss Lesage

Avec le soutien de l’Université de Rennes, Rennes Métropole et le Crous de Bretagne.

► Mardi 30 avril à 20h30 // Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes