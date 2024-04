El camino de flores Musée de Bretagne Rennes, mardi 30 avril 2024.

El camino de flores Événement des Champs Libres 30 avril et 16 juillet Musée de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T15:00:00+02:00 – 2024-04-30T16:30:00+02:00

Fin : 2024-07-16T15:00:00+02:00 – 2024-07-16T16:30:00+02:00

Le jour des Morts, au Mexique, des chemins de fleurs orangées sont créés depuis la sépulture du défunt jusqu’à son ancienne demeure. Ceux-ci guident les morts et symbolisent aussi la passerelle entre les deux mondes. On dessine aussi sur les tombeaux, à l’aide de fleurs et de sables colorés. Venez créer votre « Camino de flores ».A partir de 10 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles, inscription le jour-même à l’accueil du musée.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

Mourir_histoire