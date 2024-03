Tour de Bretagne cycliste Etape 6 passage sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne Saint-Onen-la-Chapelle, mardi 30 avril 2024.

La 57ème édition du Tour de Bretagne cycliste aura lieu, cette année, du 25 avril au 1er mai. 1 260 km entre terre et mer, de Locmaria-Plouzané (29) à Dinan (22). Au total, 7 étapes.

Et, c’est officiel, l’étape 6 qui reliera Saint-Onen-la-Chapelle à Louvigné-du-Désert passera sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne !

L’étape reine de cette édition sera longue de 192,5 km.

Nous vous donnons rendez-vous sur plusieurs lieux avec les horaires approximatifs ci-dessous

– Passage prévu à Marcillé-Raoul entre 12h50 et 13h00,

– Passage prévu à Saint-Rémy-du-Plain entre 12h55 et 13h05,

– Passage prévu à Bazouges-la-Pérouse entre 13h05 et 13h15,

– Passage prévu à Antrain Val-Couesnon entre 13h35 et 13h45,

– Passage prévu à La Fontenelle Val-Couesnon entre 13h35 et 13h50,

– Passage prévu à Tremblay Val-Couesnon entre 13h50 et 14h00.

Zone de ravitaillement à Saint-Ouen-la-Rouërie entre 14h00 et 14h15

– Passage à Coglès -Les Portes du Coglais entre 14h10 et 14h20,

– Passage à la Selle-en-Coglès Les Portes du Coglais entre 14h15 et 14h25,

– Passage à Montours Les Portes du Coglais entre 14h20 et 14h40,

– Passage au Châtellier entre 14h30 et 14h45,

– Passage à Saint-Germain-en-Coglès entre 14h30 et 14h45.

Un beau spectacle en perspective à ne pas manquer ! .

Début : 2024-04-30 12:30:00

fin : 2024-04-30 14:30:00

Saint-Onen-la-Chapelle 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

