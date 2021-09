Rennes Le Tambour - Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Mardi de l’égalité – Pourquoi pas nous ? Quand les jeunes s’emparent des questions d’égalité. Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mardi de l’égalité – Pourquoi pas nous ? Quand les jeunes s’emparent des questions d’égalité. Le Tambour – Université Rennes 2, 28 septembre 2021 17:30, Rennes. Mardi 28 septembre, 17h30 Sur place Entrée libre, réservation conseillée https://www.billetweb.fr/mardi-pourquoi-pas-nous Projection et table ronde sur les questions d’éducation à l’égalité Un événement organisé par l’université Rennes 2, en collaboration avec le Lycée Coëtlogon. Violences, sexisme, classisme… Des lycéen.nes de Rennes se sont emparé.es de ces sujets. Le tournage d’un court-métrage devient prétexte à de multiples réflexions : comment déconstruire ensemble les préjugés et comment construire la société égalitaire dont ils et elles rêvent ? Le (presque) documentaire « Pourquoi pas nous ? », court-métrage réalisé par des élèves du lycée Coëtlogon en 2019-2020 en partenariat avec le Relais SEA35 et l’association Zéro de conduite, sera diffusé en présence d’Alexis Sochon, éducateur de rue au Relais, Lucie Rivoalen, réalisatrice à Zéro de conduite et Danielle Penfornis, CPE au lycée Coëtlogon. La projection sera suivie d’une table ronde sur les politiques publiques et l’éducation à l’égalité avec Bernard Penfornis, CPE au lycée Coëtlogon, Jeanne Maillot, ancienne éducatrice de rue au Relais, Geneviève Letourneux, Conseillère municipale déléguée aux Droits des femmes et à la lutte contre les discriminations, Pierre Pouliquen, Vice-président régional en charge de la jeunesse, des égalités, des sports et de la vie associative et Laetitia Veiras, Référente égalité Fille-Garçon pour le Rectorat de Rennes. —

À propos des Mardis de l’égalité Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité organisé par l’université Rennes 2. Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 28 septembre – 17h30 à 19h30

