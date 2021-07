Rennes Le MeM Ille-et-Vilaine, Rennes NSDOS en concert, lancement de Cabotage Le MeM Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

NSDOS en concert, lancement de Cabotage Le MeM, 8 août 2021 18:00, Rennes. Dimanche 8 août, 18h00 Gratuit http://ccnrb.org Un rendez-vous musical à la Guinguette du MeM avec NSDOS, producteur, danseur et “hacker de la techno”, pour le lancement de Cabotage, un parcours artistique au fil de l’eau organisé par le CCNRB. Un rendez-vous musical à la Guinguette du MeM avec NSDOS pour fêter le lancement de Cabotage, un parcours artistique au fil de l’eau de Rennes à Hédé-Bazouges imaginé par l’artiste Sofian Jouini et organisé par le CCN de Rennes et de Bretagne. Après des études de danse, NSDOS, aka Kirikoo Des, a cherché à créer des sons sur lesquels poser ses mouvements. Il lui a alors fallu imaginer un nouvel ordre sonore, une approche alternative de la musique – par abstraction.Parfois surnommé le “hacker de la techno”, il désaxe les outils technologiques, créant le lien entre machines et matière. Il collecte des données vivantes, à l’aide de capteurs ou de dispositifs presque surréalistes, et les injecte dans le squelette rectiligne de la techno pour en faire une matrice organique. Il invite le public à repousser avec lui les limites du corps, des objets et des sons. — Le dimanche 8 août, 18h, à la Guinguette du MeM

Gratuit + d’infos sur Cabotage : ccnrb.org/event/cabotage/ Le MeM Route de Sainte-Foix, La Piverdière, 35000 Rennes 35011 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 8 août – 18h00 à 20h00

