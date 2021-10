Rennes La Belle Déchette Ille-et-Vilaine, Rennes Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël La Belle Déchette, 11 décembre 2021 13:00, Rennes. Samedi 11 décembre, 13h00 Sur place Entrée libre Avec La Belle Déchette, préparez Noël en réemploi ! Quoi de mieux que de préparer Noël en pensant solidarité et réemploi ?!

La Réserve revêt ses plus beaux atours pour vous proposer de décorer votre foyer en seconde main : vaisselle, bibelot, décoration de Noël, textile… sont de sortie et mettent à l’honneur les fêtes de fin d’année. La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 11 décembre – 13h00 à 17h00

