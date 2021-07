Rennes CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Hip Hop Garden Party : Battle All Style CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Hip Hop Garden Party : Battle All Style CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 31 juillet 2021 19:00, Rennes. Samedi 31 juillet, 19h00 Tarifs : plein 10€, réduit 8€, carte Sortir ! 4€ https://www.billetweb.fr/hip-hop-battle, http://ccnrb.org Le chorégraphe et danseur Bouside Ait Atmane a imaginé un battle « All Style » en 3 contre 3. 12 danseur·se·s se rencontreront et s’affronteront en équipes sur les mixes de DJ Freshhh. Dans le cadre d’une journée composée d’ateliers d’initiation au “popping” et d’un workshop “waving”, le chorégraphe et danseur Bouside Ait Atmane a imaginé un battle “All Style” en 3 contre 3 pour le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne. 12 danseur·se·s se rencontreront et s’affronteront en équipes sur les mixes de DJ Freshhh. Un moment de compétition à ne pas manquer ! CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 31 juillet – 19h00 à 22h00

Détails Heure : 19:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Adresse 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes