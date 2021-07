Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Jérémy Charbonnel – » Spectacle sans gluten » Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Jérémy Charbonnel – » Spectacle sans gluten » Café Théâtre Le Bacchus, 19 octobre 2021 21:00-19 octobre 2021 18:15, Rennes. 19 – 24 octobre Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7782-jeremy-charbonnel-spectacle-sans-gluten-oct2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-jeremy-charbonnel-manndgql-lt.htm Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampooings sans paraben ? Vous allez adorez le 1er spectacle sans gluten ! Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui l’entoure. Les intolérants au second degré sont prévenus… L’humour bio aussi peut être dégueulasse ! Le Saviez-vous?

– Jérémy Charbonnel est noté 93/100 sur Yuka.

– Rire sans gluten réduit les ballonnements (voir avec votre médecin traitant pour plus d’informations).

– Aucun végan n’est maltraité durant le spectacle*.

* Quoique… Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 19 octobre – 21h00 à 22h15

mercredi 20 octobre – 21h00 à 22h15

jeudi 21 octobre – 21h00 à 22h15

vendredi 22 octobre – 21h00 à 22h15

samedi 23 octobre – 21h00 à 22h15

dimanche 24 octobre – 17h00 à 18h15

