Blé – Guillaume Pellay 40mcube, 25 septembre 2021 14:00-25 septembre 2021 19:00, Rennes.

25 septembre – 18 décembre Entrée libre contact@40mcube.org, 02 90 09 64 11

Pour son exposition à 40mcube intitulée Blé, Guillaume Pellay réalise un ensemble de nouvelles œuvres et crée un environnement pictural qui se déploie dans tout l’espace d’exposition.

Guillaume Pellay pratique la peinture sous des formes variées. Pour son exposition à 40mcube intitulée Blé, il réalise un ensemble de nouvelles œuvres qui jouent avec divers registres de la peinture et créent un environnement où se croisent oies et sculptures de beurre, gerbes de blé et Catherine Ringer, peinture traditionnelle et sèche-main électrique.

Guillaume Pellay manie la peinture avec une grande liberté. Souvent accompagnée de performances ou de sculptures, elle s’insère dans des actions et à des contextes spécifiques et quotidiens, et provoque des va-et-vient entre espaces publics et espaces d’exposition.

Cette pratique de la peinture est liée à d’autres activités comme la danse, l’édition, la lecture ou la cueillette. C’est de la rencontre entre ces différentes formes esthétiques que naissent les récits que l’artiste développe dans son travail. Ce goût pour les croisements se retrouve dans de nombreux autres projets que Guillaume Pellay mène en duo ou au sein de collectifs. Depuis 2018, il réalise ainsi avec l’artiste Blaise Parmentier un travail qui s’enracine dans la pratique du graffiti et du tag, tandis qu’avec Mathieu Julien il a créé en 2013 les Éditions Peinture dédiées à la documentation et la discussion des formes et pratiques du graffiti actuel. Membre des collectifs Moderne Jazz, Monstrare et ÒÒÒ (Die Drei), il est aussi co-programmateur du festival de performances Setu.

Son exposition personnelle à 40mcube est constituée de peintures qui investissent tout l’espace, sol compris, et que l’on peut considérer de différentes manières, comme éléments architecturaux, tableaux, volumes, accessoires vestimentaires, voire tout cela à la fois. Les œuvres habitent l’espace d’exposition comme des personnages, avec leurs humeurs, leurs relations plus ou moins complexes…

Jouant sur les échelles et les registres, l’artiste construit son exposition intitulée Blé comme un environnement pictural où se croisent des corps, des personnages et des animaux, déclinés dans différentes situations et parfois peints en série. Empruntant ses sujets à plusieurs sources iconographiques (logo sérigraphié sur une cagette de fruits, nature morte au motif d’une sculpture réalisée dans une motte de beurre, portrait de Catherine Ringer, interprétation d’un détail d’une peinture de Maxime Maufrat montrant le battage du blé, paysage céleste repris d’un clip musical…), Guillaume Pellay conduit ses œuvres à dépasser leur statut d’images et instaure une atmosphère où la nature communique avec le monde agricole et l’univers pop des Rita Mitsouko.

Commissariat et production : 40mcube.

40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

