Rendez vous Nature Parc Naturel Dolines de Limère Ardon parking dolines de Limère Ardon, samedi 16 mars 2024.

Rendez vous Nature Parc Naturel Dolines de Limère Ardon Thème général : L’abeille et les autres insectes pollinisateurs, la colonie, éléments de biologie, l’habitat des abeilles, impacts de son environnement sur le développement de l’abeille, 16 mars – 21 septembre, les samedis parking dolines de Limère Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-09-21T15:00:00+02:00 – 2024-09-21T17:30:00+02:00

Thème général : L’abeille et les autres insectes pollinisateurs, la colonie, éléments de biologie, l’habitat des abeilles, impacts de son environnement sur le développement de l’abeille,

Thème particulier du 16 mars 2024: Choisir un emplacement, choisir un modèle de r mars uche, construire une ruche, acquérir un essaim, se former, être accompagné, …

Thème particulier du 25 mai: l’essaimage des abeilles, installer une ruchette piège, le pollen et sa récolte, …

Thème particulier du 21 septembre : semer et planter des plantes mellifères et / ou pollinifères, apiculture « Bio »

parking dolines de Limère 5039 chemin de Saint Cyr Ardon Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire

abeille biodiversité

Raphael Willaert