Murder Party Cluedo Géant Saint-Brisson-sur-Loire, dimanche 3 mars 2024.

En famille ou entre amis, pénétrez dans le Château, inspectez-le de la cave au grenier et faites travailler vos cellules grises pour démasquer le meurtrier.

Le concept vous disposez de 80 minutes avant que la police n’arrive et ne mette sous scellé la scène du crime, profitez de ce précieux tempsFamilles

Plongez dans la peau d’un enquêteur, partez sur les traces du meurtrier et rassemblez toutes les pièces du puzzle en parcourant le château ! Parviendrez-vous à démasquer l’assassin ?

L’histoire

Février 1895, la marquise Berthe de Saint Brisson est retrouvée morte à seulement 23 ans. Arrivée récemment dans la famille, elle est peu appréciée dans la maison et les bruits courent que cette mort arrange tout le monde, maîtres et domestiques.

Venez (re)découvrir le Château lors d’une aventure vivante et géante. Soyez le héros de cette aventure en incarnant les enquêteurs de ce meurtre et tentez de lever le voile sur cette sombre affaire…

Informations pratiques Durée 1h15 de jeu

Prévoir des vêtements chauds, le château n’est pas chauffé

À partir de 6 ans, Porte-bébé obligatoire12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03

9 Rue du Château

Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire saint-brisson@tousauchateau.com

