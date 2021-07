Aboncourt-Gesincourt La Fleurizelle Aboncourt-Gesincourt, Haute-Saône Rendez-vous du Terroir: visite de la Fromagerie Bio La Fleurizelle La Fleurizelle Aboncourt-Gesincourt Catégories d’évènement: Aboncourt-Gesincourt

Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme vous propose une visite de la fromagerie bio « La Fleurizelle » à Aboncourt-Gésincourt, le mardi 10 août à 16h. A l’issue de la visite une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs: 5€ / adulte, 1€ pour les – de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: – par téléphone au 03 84 92 21 42 – par mail: [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com)

5€ par adulte, 1€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T18:00:00

