Boulot Haute-Saône Boulot 10 EUR PASS SANITAIRE obligatoire :

un schéma vaccinal complet,

la preuve d’un test négatif de moins de 48h ou faire le test antigénique sur place

un certificat de rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

+33 3 84 91 84 98 https://ot-paysdes7rivieres.s2.yapla.com/fr/event-19891

