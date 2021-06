Rendez-vous conte ! Orléans,Jardin de l’Évêché, 22 juin 2021-22 juin 2021, Orléans.

Le festival du livre de l’enfance « Rendez-vous conte! » portera sur le thème de « L’Aventure », du mardi 22 au samedi 26 juin. Cette 7e édition se déroulera en trois temps. Des rendez-vous seront proposés dans les écoles, du mardi 22 au vendredi 25 juin, et suivis d’une journée grand public, le samedi 26 juin, au jardin de l’Évêché ; puis, durant l’été, des animations seront déclinées dans les centres Aselqo, dans les structures partenaires (AJLA, Escale, Ligue de l’enseignement), ainsi que dans les parcs et jardins de la ville. Spectacles, expositions d’oeuvres plastiques (dont celles réalisées par les élèves des écoles d’Orléans), animations, dédicace avec l’autrice Séverine Vidal…, le festival du livre de l’enfance 2021 réserve de belles rencontres et des surprises. En tout premier lieu, avec les mots et leur fabuleux pouvoir sur l’imaginaire. En partance pour un 7e et nouveau chapitre. Pour plus d’informations : [https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/festival-du-livre-de-lenfance-rendez-vous-conte](https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/festival-du-livre-de-lenfance-rendez-vous-conte)

Entrée sur réservation

Festival du livre de l’enfance

Orléans,Jardin de l’Évêché Rue Robert de Courtenay 45000 Orléans Orléans Loiret



2021-06-22T09:00:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T19:00:00