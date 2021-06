Vannes Ville de Vannes - jardins et squares Morbihan, Vannes Rendez-vous aux jardins – Atelier photo Ville de Vannes – jardins et squares Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Rendez-vous aux jardins – Atelier photo

Ville de Vannes – jardins et squares, le dimanche 6 juin à 14:00

Observation de la végétation des jardins des remparts et initiation aux premières techniques de la photographie pour immortaliser la forme d’une feuille ou d’un pétale.

Entrée libre / enfants de 7 à 12 ans.

Retrouve les gestes des premiers photographes pour créer une photographie sans appareil photo. Ville de Vannes – jardins et squares Jardin des remparts – 56000 Vannes Vannes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T16:00:00

