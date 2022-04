RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou, 5 juin 2022, Chemillé-en-Anjou.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À CAMIFOLIA CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou

2022-06-05 – 2022-06-05 CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou

EUR 6 6 Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, la manifestation met en valeur depuis son origine en 2003 l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Au Jardin Camifolia

De 10h à 12h30 :

– Présentation de la ruche pédagogique

– Atelier Création de bombes de graines

A 11h, 14h30 et 17h15 :

– Visites-conférence « Les jardins face au changement climatique ? » (45mn)

De 14h à 18h :

– Ateliers cueillette de plantes du jardin

– Initiation à la botanique par l’association des Amis du Jardin Camifolia

– Démonstration de distillation d’huiles essentielles

– Ouverture de la graineterie : le laboratoire du jardinier botaniste

A 16h : Concert de Passion Coco. (Tropical Cumbia)

Tarif réduit pour tous 6 € / Gratuit moins de 12 ans et PASS

Découvrez les secrets des plantes lors d’un évènement national au Jardin Camifolia !

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/

CHEMILLÉ 1 rue de l'Arzillé Chemillé-en-Anjou

