Rendez-vous aux écuries Argentan

Orne

Rendez-vous aux écuries Argentan, 25 août 2021-25 août 2021, Argentan. Rendez-vous aux écuries 2021-08-25 10:00:00 – 2021-08-25 11:30:00 Rue Jean Wolf Ecuries de la ville d’Argentan

Découvrez l'univers du cheval avec Stéphane, le meneur de percherons et profitez d'une balade en calèche. Sur réservation au 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48 http://www.tourisme-argentan-intercom.fr/

Lieu Argentan Adresse Rue Jean Wolf Ecuries de la ville d'Argentan Ville Argentan