Les Rendez-vous au Manoir proposent trois jours de spectacles, lectures, concerts, découvertes dans les jardins du Manoir de Vaubonnais. Pour découvrir ce Monument historique, des artistes d’ici et d’ailleurs, et les paysages de Belledonne et de Chartreuse.

Tarifs variables en fonction des spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T23:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T23:00:00

