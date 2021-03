Rendez-vous à la cathédrale 2021 – Un arbre en liberté, 7 août 2021-7 août 2021, Bayeux.

Rendez-vous à la cathédrale 2021 – Un arbre en liberté 2021-08-07 – 2021-08-07

Bayeux Calvados Bayeux

A Bayeux, la liberté a ses racines. Deux joyaux mis en scène pour un spectacle nocturne grandiose : Sur le monumental Arbre de la Liberté (1797), une projection à 360°pour célébrer la vie et la liberté : de l’arbre des origines au cycle des quatre saisons, en passant par la Libération de 1944 et Martin Luther King… Sur la somptueuse et rayonnante cathédrale, un habillage tout en couleur…

Les mardis, jeudis et samedis du 13 juillet au 28 août 2021 – Gratuit

A Bayeux, la liberté a ses racines. Deux joyaux mis en scène pour un spectacle nocturne grandiose : Sur le monumental Arbre de la Liberté (1797), une projection à 360°pour célébrer la vie et la liberté : de l’arbre des origines au cycle des quatre…

+33 2 31 51 28 28 http://www.bayeux-bessin-tourisme.com/

A Bayeux, la liberté a ses racines. Deux joyaux mis en scène pour un spectacle nocturne grandiose : Sur le monumental Arbre de la Liberté (1797), une projection à 360°pour célébrer la vie et la liberté : de l’arbre des origines au cycle des quatre…

A Bayeux, la liberté a ses racines. Deux joyaux mis en scène pour un spectacle nocturne grandiose : Sur le monumental Arbre de la Liberté (1797), une projection à 360°pour célébrer la vie et la liberté : de l’arbre des origines au cycle des quatre saisons, en passant par la Libération de 1944 et Martin Luther King… Sur la somptueuse et rayonnante cathédrale, un habillage tout en couleur…

Les mardis, jeudis et samedis du 13 juillet au 28 août 2021 – Gratuit