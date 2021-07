Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Contes et Légendes de montagne pour les enfants Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Contes et Légendes de montagne pour les enfants Saint-Gervais-les-Bains, 4 août 2021, Saint-Gervais-les-Bains. 2021-08-04 14:15:00 14:15:00 – 2021-08-04 Saint-Nicolas-de-Véroce RDV sur le Parvis de l'église

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie EUR 5 5 Petits et grands, ouvrez grands vos oreilles, car, tout là-haut, de vallées en pics, d’alpages en refuges, on raconte que la montagne conserve quelques secrets :

Vos enfants découvriront les contes et légendes de nos montagnes. infos@musique-patrimoine-mtblanc.com +33 4 50 47 76 08 http://www.musique-patrimoine-mtblanc.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

