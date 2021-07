Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Concert d’ouverture : Ensemble vocal féminin par le chœur “région sud” Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Concert d'ouverture : Ensemble vocal féminin par le chœur "région sud" Saint-Gervais-les-Bains, 2 août 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Concert d'ouverture : Ensemble vocal féminin par le chœur "région sud" 2021-08-02 – 2021-08-02 Route de Saint-Nicolas Eglise baroque de Saint Nicolas de Véroce

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie EUR 50 50 Ensemble vocal féminin avec piano sous la direction de Michel Piquemal.

Entre monts et montagnes, à la frontière de l’Italie et de la France.

Musique de Poulenc, Massenet, Fauré, Rossini… dernière mise à jour : 2021-06-21 par

