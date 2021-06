Rencontres Musicales Internationales des Graves Martillac, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Martillac.

Rencontres Musicales Internationales des Graves 2021-07-22 – 2021-07-22 Château Latour-Martillac 8 Chemin La Tour

Martillac Gironde

Concert « SUR LA ROUTE DES BOHÉMIENS ».

Liana Gourdjia (violon) et Tcha Limberger (violon, guitare, chant) sont un point de rencontre entre différents univers musicaux : le monde classique d’une part, la tradition orale des musiciens de jazz et des gitans d’autre part.

Liana Gourdjia, une excellente violoniste née à Moscou de parents géorgiens et russes. Liana se produit fréquemment en tant que soliste et chambriste dans les principaux festivals de musique européens, américains et russes. Tcha Limberger, multi-instrumentiste et chanteur, parlant dix langues, est né dans une famille tzigane. Il évolue dans le domaine de la musique de Django Reinhardt et de la musique de toute l’Europe de l’Est jusqu’en Grèce…

À l’issue du concert une dégustation de vins du château Latour-Martillac, est offerte par la famille Kressmann :«Dans une bouteille de vin, il y a plus d‘histoire que de géographie ».

