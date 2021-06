Léognan Léognan Gironde, Léognan Rencontres Musicales Internationales des Graves Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Rencontres Musicales Internationales des Graves Léognan, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Léognan. Rencontres Musicales Internationales des Graves 2021-07-29 – 2021-07-29 Chemin Peyssardet Château Carbonnieux

Léognan Gironde Concert « MEDITATIONS SUR L’AME SLAVE ».

Piotr Tchaïkovski, parmi les plus grands symphonistes de sa génération, ne tarissait pas d’éloges envers son ami et confrère Antonin Dvorák, en qui il trouvait une âme sœur, cette âme slave qui transparaît dans le programme de la soirée.

– P. Tchaïkovski :

Souvenir d’un lieu cher, op.42.

-A. Dvorák :

Quintette pour piano n°2, en La majeur, B.155. Artistes :

Max Zorin, Zacharia Zorin (violon),

Cécila Bercovitch (alto),

Valérie Aimard, Matthieu Lejeune (violoncelle),

Emmanuelle Le Cann (piano). À l’ issue du concert une dégustation de vins, que Thomas Jefferson nommait « vin des Odalisques », vous est offerte par la famille Perrin dans cet écrin de l’Histoire et de l’art qu’est le Château Carbonnieux. Concert « MEDITATIONS SUR L’AME SLAVE ».

