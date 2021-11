Libourne salle des fêtes rue montesquieu Gironde, Libourne Rencontres laïcité salle des fêtes rue montesquieu Libourne Catégories d’évènement: Gironde

L’association O2L organise une soirée débat à la salle des fêtes de Libourne, le 9 décembre 2021 de 18h à 20h. Au programme : questions et réponses sur la laïcité, échanges et éclairages, buffet convivial. Passe sanitaire obligatoire. Journée nationale de la laïcité salle des fêtes rue montesquieu 1 rue montesquieu libourne Libourne Centre-Ville Gironde

