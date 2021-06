Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Rencontres internationales de harpes celtiques Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021 à Dinan

Le festival fait vibrer aux sons de la harpe celtique, qu’elle soit traditionnelle, médiévale, baroque, jazz ou contemporaine. Au programme : des concerts, des expositions et des ateliers de formation en compagnie d’artistes bretons. Une semaine pour découvrir la harpe sous tous ses angles, concerts en salles et en rues, spectacle jeune public, exposition, stage et atelier. Deux soirées en extérieur, Parvis des Jacobins.

Forfait festival : 80,00 € (accès à tous les concerts)

Stages, concerts, Harpes en rue, salon des luthiers, spectacle jeune public, fest-noz … Dinan 6 Rue de l’Horloge, 22100 Dinan Dinan Dinan Côtes-d’Armor

2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T23:59:00

