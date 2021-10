Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre Rencontres et dédicace avec Solenn de Royer Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

Rencontres et dédicace avec Solenn de Royer Clamecy, 23 octobre 2021, Clamecy. Rencontres et dédicace avec Solenn de Royer 2021-10-23 – 2021-10-23 Librairie Le Millefeuille 20-22 Rue du Grand Marché

Clamecy Nièvre Clamecy La librairie Le Millefeuille accueille Solenn de Royer, grand reporter qui travaille au journal Le Monde, pour une séance de dédicace de son livre “Le dernier secret” (de François Mitterand). librairie.lemillefeuille@orange.fr +33 3 86 24 41 18 La librairie Le Millefeuille accueille Solenn de Royer, grand reporter qui travaille au journal Le Monde, pour une séance de dédicace de son livre “Le dernier secret” (de François Mitterand). dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Librairie Le Millefeuille 20-22 Rue du Grand Marché Ville Clamecy lieuville 47.45925#3.51955