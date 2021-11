Perche en Nocé Perche en Nocé 61340, Perche en Nocé Rencontres d’automne avec les artistes en résidence Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: 61340

2021-11-16

Perche en Nocé 61340 Le Champ des Impossibles présente “Rencontres d’automne avec les artistes en résidence”.

Ce mardi 16 novembre : rencontre avec James Noël (écrivain) animé par Patrick Bard à la salle des fêtes de Préaux du Perche. Entrée libre. Le Champ des Impossibles présente “Rencontres d’automne avec les artistes en résidence”.

