Médiathèque de Vic, le samedi 11 décembre à 10:00

Samedi 11 décembre, de 10H à 17H, venez rencontrer Diego Arrabal, Rosemonde Cathala et Pierre Melendez autour de leurs romans et poèmes publiés aux éditions Arcane 17. A 15H, Marie-Pierre Vieu animera une conférence sur le métier d’éditeur et la vie d’une maison d’édition, et présentera le livre collectif en hommahe à Brassens: “Mauvaise réputation: nouvelles noires pour le centenaire de Brassens”.

Entrée gratuite, pass sanitaire demandé

Avec les éditions Arcane 17 Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T17:00:00

