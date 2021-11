Périgueux Périgueux (24) Dordogne, Périgueux Rencontres Création Artistique et soin de l’autre Périgueux (24) Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Rencontres Création Artistique et soin de l'autre

du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre

du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre à Périgueux (24)

### **Rencontres Création Artistique et soin de l’autre** La Compagnie **Ouïe/Dire**, installée à Périgueux, et fréquemment investie dans des projets où le geste de création s’accompagne d’un enjeu de bienveillance, de sollicitude, d’attention à l’autre, organise un temps de rencontre et de réflexion sur quatre jours. Tables rondes, témoignages, conférences, performances, pour approfondir cette question : **_Quelle est cette relation qui se tisse entre des artistes au travail et des personnes en soin ou en peine ? Comment s’articulent, comment se nourrissent, comment s’interpénètrent travail de création artistique et mouvement dans le sens d’un mieux-vivre ?_**

Périgueux (24)

2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T16:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T16:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T16:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T16:30:00

