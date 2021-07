Les Vans Les Vans Ardèche, Les Vans Rencontres artistiques Les Vans Les Vans Catégories d’évènement: Ardèche

Les Vans

Rencontres artistiques Les Vans, 6 août 2021, Les Vans. Rencontres artistiques 2021-08-06 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-06 23:00:00 23:00:00

Les Vans Ardêche Les Vans Dans le cadre de la programmation 2021 des « Échappées du Partage des Eaux », le Musée des Vans propose une rencontre originale autour des arts de la danse, de la photo et de la peinture : trois lieux, une performance, une rencontre, une visite. mediation-musee@les-vans.fr +33 4 75 37 08 62 https://www.les-vans.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-12 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Les Vans Autres Lieu Les Vans Adresse Ville Les Vans lieuville 44.40468#4.13191