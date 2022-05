RENCONTRE | Quels leviers de transformation de la société pour une égalité réelle ? La Condition Publique – Roubaix, 13 mai 2022, Roubaix.

RENCONTRE | Quels leviers de transformation de la société pour une égalité réelle ?

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 13 mai à 16:00

En écho à la programmation artistique et culturelle, la Condition Publique et ses partenaires, le Comité Grand Lille et l’Institut Choiseul, prolongent la réflexion en programmant ensemble une rencontre professionnelle. **Rencontre professionnelle** Au rythme de la réduction des inégalités femmes-hommes, nous n’atteindrons l’égalité réelle que dans plusieurs dizaines d’années si on ne fait rien. Assemblée informelle d’actrices et d’acteurs impliqué·es dans leurs activités, le Comité Grand Lille fait émerger des réflexions en faveur du développement économique, de l’attractivité et du rayonnement international de Lille. Une rencontre professionnelle pour faire bouger les lignes et les blocages.

Avec le Comité Grand Lille et l’Institut Choiseul

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T19:30:00