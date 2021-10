Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Rencontre naturaliste / Notre région en automne Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre naturaliste / Notre région en automne

Musée d'histoire naturelle de Lille, le dimanche 24 octobre à 16:00

Musée d’histoire naturelle de Lille, le dimanche 24 octobre à 16:00

Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste de métier, vous fait partager la vie de la faune locale, des insectes aux grands mammifères. Découvrez la biodiversité de notre région à travers une projection de ses photographies qu’il commentera avec humour et passion, appuyée d’un tas d’anecdotes cueillies sur le terrain ! Le dimanche 24 octobre, à 16h Durée 1h

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles

Que peut-on observer dans notre région au fil des saisons ? Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:00:00

