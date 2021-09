Mèze Mèze Hérault, Mèze RENCONTRE MUSICALE Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Rencontre musicale avec Patric, chanteur occitan, à l'occasion de la sortie de son livre "Profession troubadour".

mediatheque.meze@agglopole.fr +33 4 67 43 71 84 http://www.ville-meze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville 43.42559#3.60683