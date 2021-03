Paris Goethe-Institut Paris RENCONTRE LIVE – ULLA LENZE ET OLIVIER GUEZ Goethe-Institut Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fin des années 1930 : New York est en plein tumulte. Les nationalistes allemands célèbrent Hitler tandis que le mouvement pro-guerre recommande l’intervention des Américains en Europe. Josef Klein, lui, ne vit que pour ses deux passions : les échecs, et la radio amateur. Mais les compétences techniques de Josef attirent vite l’attention d’hommes influents, et avant même qu’il ne le réalise, il se retrouve au cœur du réseau d’espionnage du renseignement militaire allemand.

Un roman brillant et haletant qui mêle archives familiales et thriller d’espionnage pour offrir une réflexion sur les affres d’une âme perdue en terre étrangère. Pour s’inscrire à la rencontre Zoom :

[https://zoom.us/webinar/register/WN_mVhKrwW2QjGhv-YStQVaiw](https://zoom.us/webinar/register/WN_mVhKrwW2QjGhv-YStQVaiw) Pour en savoir plus : [https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22106486](https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22106486) Traduction simultanée assurée.

Gratuit, inscription obligatoire

