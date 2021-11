Rencontre “le monde sans nous” Salies-de-Béarn, 12 novembre 2021, Salies-de-Béarn.

Rencontre “le monde sans nous” Le Moment Librairie 3 Place du Bayaà Salies-de-Béarn

2021-11-12 18:30:00 – 2021-11-12 Le Moment Librairie 3 Place du Bayaà

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le Moment Librairie a le grand plaisir d’accueillir Teddy Haffner et Didier Periz pour la présentation de leur tout dernier ouvrage « Le monde sans nous » aux éditions ICI MÊME.

Habiter le monde, c’est voir et comprendre ce qui non seulement nous anime, mais aussi ce qui n’est pas immédiatement perceptible, ce qu’il faut appréhender derrière ses paysages. Capter ce regard, c’est le travail du photographe (Teddy Haffner), l’interroger, celui du scripteur, (Didier Periz), au moyen d’un dialogue dans lequel les photos parlent et les textes dévoilent des images.

Une réflexion sur notre inscription dans le monde, ses présences, ses absences. De la poésie à la philosophie.

+33 9 86 35 55 31

Le Moment Librairie

Le Moment Librairie 3 Place du Bayaà Salies-de-Béarn

