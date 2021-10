Lille Palais des Beaux-Arts - Auditorium Lille, Nord Rencontre : Jean-Pierre Dionnet et François Boucq Palais des Beaux-Arts – Auditorium Lille Catégories d’évènement: Lille

le mercredi 6 octobre à 19:00

Trublion légendaire de la télévision (Les Enfants du rock), cinéphile passionné spécialiste des films de genre (Cinéma de quartier) mais aussi producteur et importateur de films asiatiques, Jean-Pierre Dionnet est le cofondateur de la revue Métal Hurlant. Avec François Boucq, ils évoqueront ensemble les correspondances entre les arts, le décloisonnement entre les disciplines et le croisement entre les cultures. L’Open museum François Boucq est présenté jusqu’au 08 nov. 2021.

Palais des Beaux-Arts – Auditorium 18bis rue de Valmy, Lille

2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T21:00:00

