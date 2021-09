Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Rencontre et projection avec Romana Schmalisch et Robert Schlicht Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

18h30 : rencontre/discussion avec les artistes https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUPSlvlBvhqlJD7jgelUG5qKEfIfHKS-_7hq4BK-xiGk2n9w/viewform Artistes et réalisateurs, Romana Schmalisch et Robert Schlicht collaborent régulièrement depuis 2004 sur des projets qui conjuguent recherche théorique et cinéma. Ils interrogent les tensions liées à l’évolution des contextes sociaux, plus particulièrement dans le monde du travail.

Leur long métrage “Labour power plant” (2019) mêle les formes du documentaire et de la fiction pour explorer les mécanismes qui transforment l’individu, avec sa volonté et ses désirs, en capital humain agissant dans l’intérêt de l’employeur. 17h : projection du film “Labour power plant” (83 min.) de Romana Schmalisch et Robert Schlicht

18h30 : rencontre/discussion avec les artistes

