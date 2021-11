Poligny Poligny Jura, Poligny Rencontre et Lecture au Barzing avec Métie Navajo et Kheireddine Lardjam Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Rencontre et Lecture au Barzing avec Métie Navajo et Kheireddine Lardjam Poligny, 1 décembre 2021, Poligny. Rencontre et Lecture au Barzing avec Métie Navajo et Kheireddine Lardjam Le Barzing, Café, Bar à vins 70 grande rue Poligny

2021-12-01 – 2021-12-01 Le Barzing, Café, Bar à vins 70 grande rue

Poligny Jura Mercredi 1er décembre à 20h Mi-Scène a le plaisir d’accueillir l’autrice de théâtre Métie Navajo pour une résidence d’écriture organisée

avec la compagnie El Ajouad et avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Pendant 10 jours, l’autrice travaillera à l’écriture d’une future pièce de théâtre pour la compagnie El Ajouad traitant

de la notion de trahison. Ce travail sera accompagné d’atelier auprès de scolaires. Dans le cadre de cette résidence d’écriture, Mi-Scène vous propose, le temps d’une heure suspendue, de venir

à la rencontre de cette autrice et de son écriture. Après une lecture théâtrale de son travail, vous pourrez

échanger, autour d’un verre, avec l’autrice et Kheireddine Lardjam, metteur en scène de la compagnie. Un moment convivial de découverte et d’échange à ne pas louper ! Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté / En partenariat avec le Barzing et la Compagnie El Ajouad http://www.mi-scene.fr/ Mercredi 1er décembre à 20h Mi-Scène a le plaisir d’accueillir l’autrice de théâtre Métie Navajo pour une résidence d’écriture organisée

avec la compagnie El Ajouad et avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Pendant 10 jours, l’autrice travaillera à l’écriture d’une future pièce de théâtre pour la compagnie El Ajouad traitant

de la notion de trahison. Ce travail sera accompagné d’atelier auprès de scolaires. Dans le cadre de cette résidence d’écriture, Mi-Scène vous propose, le temps d’une heure suspendue, de venir

à la rencontre de cette autrice et de son écriture. Après une lecture théâtrale de son travail, vous pourrez

échanger, autour d’un verre, avec l’autrice et Kheireddine Lardjam, metteur en scène de la compagnie. Un moment convivial de découverte et d’échange à ne pas louper ! Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté / En partenariat avec le Barzing et la Compagnie El Ajouad Le Barzing, Café, Bar à vins 70 grande rue Poligny

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Le Barzing, Café, Bar à vins 70 grande rue Ville Poligny lieuville Le Barzing, Café, Bar à vins 70 grande rue Poligny