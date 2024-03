Rencontre et dédicaces Nicolas Feuz Santranges, vendredi 29 mars 2024.

Rencontre et dédicaces Nicolas Feuz Santranges Cher

Rencontrez l’auteur Nicolas Feuz et plongez dans l’univers palpitant de son dernier livre « Frissons »

Rencontrez l’auteur Nicolas Feuz et plongez dans l’univers palpitant de son dernier livre « Frissons »

L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour partager ensemble cette expérience littéraire inoubliable EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Rencontre et dédicaces Nicolas Feuz Santranges a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois