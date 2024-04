Marché aux plantes, producteurs et créateurs Préveranges, dimanche 28 avril 2024.

Marché aux plantes, producteurs et créateurs Préveranges Cher

L’association marchés de créateurs vous propose : marché aux plantes et producteurs/créateurs. A la salle des fêtes et sur la place de la république de 9h à 17h30. Buvette, stand crêpes et restauration rapide. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:30:00

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Marché aux plantes, producteurs et créateurs Préveranges a été mis à jour le 2024-04-10 par OT CHATEAUMEILLANT