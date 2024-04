15 ème Marché gourmand & artisanal Sancerre, dimanche 28 avril 2024.

15 ème Marché gourmand & artisanal Sancerre Cher

Marché gourmand et artisanal organisé par « Amigny en avant » regroupant plus de 40 exposants. Manège Le Lutin présent toute la journée.

Tombola, buvette et buffet sur place.

Bijoutiers, artisans, sculpteurs sur bois, créations, arts et expositions.

Marché gourmand et artisanal organisé par « Amigny en avant » regroupant plus de 40 exposants. Manège Le Lutin présent toute la journée.

Tombola, buvette et buffet sur place.

Bijoutiers, artisans, sculpteurs sur bois, créations, arts et expositions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Lieu-dit Amigny

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire domainecherrier@wanadoo.fr

L’événement 15 ème Marché gourmand & artisanal Sancerre a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois