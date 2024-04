Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu, dimanche 28 avril 2024.

Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu Cher

Préparez-vous pour une journée d’aventure en plein air!

Une randonnée épique avec trois parcours différents, adaptés à tous les niveaux et à toutes les envies!

7 km 12 km et 22 km

7 km 12 km et 22 km 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 09:30:00

Route de la Chapelotte

Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois