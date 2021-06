Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde RENCONTRE EN PUBLIC AVEC JACK LANG Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

RENCONTRE EN PUBLIC AVEC JACK LANG Station Ausone, 15 juin 2021-15 juin 2021, Bordeaux. RENCONTRE EN PUBLIC AVEC JACK LANG

Station Ausone, le mardi 15 juin à 18:00

Un entretien avec Frédéric Martel. >>> Rendez-vous à la station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/Anu9cw7](https://cutt.ly/Anu9cw7)](https://cutt.ly/Anu9cw7) « Un tour d’horizon de l’oeuvre de Jack Lang présentant des notes originales, des correspondances privées, des interviews, des discours et des allocutions rendant compte de près d’un demi-siècle de défense de la culture et de la liberté d’expression. » Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée à 97 personnes). L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous à la Station Ausone. Venez rencontrer Jack Lang autour de son ouvrage « Jack Lang : une révolution culturelle : dits et écrits » paru aux éditions Robert Laffont. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T18:00:00 2021-06-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux