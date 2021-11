La Loupe La Loupe Eure-et-Loir, LA LOUPE Rencontre écrivain Christophe Manon La Loupe La Loupe Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Rencontre écrivain Christophe Manon La Loupe, 18 novembre 2021, La Loupe. Rencontre écrivain Christophe Manon La Loupe

2021-11-18 18:00:00 – 2021-11-18

La Loupe Eure-et-Loir La Loupe Dans le cadre de la 15e édition de mille lectures d’hiver, venez rencontrer Christophe Manon accompagné de deux comédiens pour un échange et une lecture. +33 2 37 29 94 37 https://www.biblio-la-loupe.fr/user/login?referer=https%3A%2F%2Fwww.biblio-la-loupe.fr%2Fsearch.php%3Faction%3DAccueil Mille lectures d’hiver

La Loupe

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE Autres Lieu La Loupe Adresse Ville La Loupe lieuville La Loupe