le vendredi 17 septembre à 19:30

Yekta présentera le livre d’artiste Ligne Zéro réalisé avec la plasticienne Ghislaine Escande et sera accompagné par l’accordéoniste Pierre Cussac. Né en 1979, Yekta est l’auteur de Veilleur sans visage (Le Grand Incendie, 2009), Registre des ombres (L’Oreille du loup, 2013) et Brisées pour l’étranger (Éditions Petra, 2018). Il participe régulièrement à des festivals internationaux de poésie. Il est également musicien. Son travail scénique combine lectures, actions, récitals et mises en voix poétiques. Dans le cadre de la résidence d’écrivain de Yekta financée par la Région Ile-de-France.

Entrée libre sur réservation

Présentation du livre d'artiste Ligne Zéro réalisé aux côtés de l'artiste Ghislaine Escande
Espace Andrée Chedid
60 rue Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux

