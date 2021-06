Rosheim Rosheim Bas-Rhin, Rosheim Rencontre-dédicaces : Pierre Koenig Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Rencontre-dédicaces : Pierre Koenig Rosheim, 29 juin 2021-29 juin 2021, Rosheim. Rencontre-dédicaces : Pierre Koenig 2021-06-29 15:00:00 – 2021-06-29 18:30:00

Rosheim Bas-Rhin Rosheim Nous fêtons le 400eme anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Pierre Koenig présente ses ouvrages des fables en alsacien ! Pierre Koenig présente ses ouvrages en hommage à Jean de la Fontaine. +33 3 88 49 25 00 Pierre Koenig présente ses ouvrages en hommage à Jean de la Fontaine. Nous fêtons le 400eme anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Pierre Koenig présente ses ouvrages des fables en alsacien !

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville 48.49435#7.46831